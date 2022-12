Online-Terminvereinbarung, Corona-Dashboard und Co.: Landratsamt Tirschenreuth jetzt „Digitales Amt“

Mit der Online-Terminvereinbarung bei der Zulassungsstelle und dem Corona-Dashboard gibt’s im Landratsamt Tirschenreuth schon einige gute Online-Dienste. Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach hat das Landratsamt deswegen jetzt mit dem Titel „Digitales Amt“ ausgezeichnet. So dürfen sich Kommunen nennen, die mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren im sogenannten BayernPortal verlinkt haben. Für Tirschenreuths Landrat Roland Grillmeier ist die Auszeichnung gleichzeitig ein Ansporn, in Sachen Digitalisierung noch weiter voran zu kommen. So stehen weitere Verfahren wie zum Beispiel die digitale Bauakte kurz vor der Einführung.