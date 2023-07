Online-Kongress: Politiker diskutieren über Gesundheitsversorgung auf dem Land

Im ländlichen Raum müssen die Menschen oft viele Kilometer bis zum nächsten Arzt fahren, weil es nicht mehr so viele gibt. In den Pflegeheimen fehlt es außerdem an Pflegepersonal. Bei einem Onlinekongress der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft wollen Vertreter der Politik darüber diskutieren, wie auf dem Land trotzdem eine qualitativ hochwertige Gesundheits- und Pflegeversorgung möglich ist. Mit dabei sind am Abend auch der hochfränkische SPD-Landtagskandidat Holger Grießhammer und die oberfränkischen Landtagsabgeordneten Tim Pargent von den Grünen und Sebastian Körber von der FDP.