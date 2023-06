Online-Fachtagung: Persönliche Freiheiten des Menschen mit Demenz

Menschen mit Demenz haben oft Probleme, im Alltag alleine zurecht zu kommen. Die Erkrankung stellt aber auch pflegende Angehörige oft vor Herausforderungen. Die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken in Hof bietet deswegen heute (DI) eine Online-Fachtagung zum Thema Demenz an. Die richtet sich vor allem an Fachleute aus diesem Bereich. Es kann aber auch jeder teilnehmen, der Interesse am Thema Demenz hat. Bei der Online-Veranstaltung geht’s darum, inwiefern Pflegekräfte und pflegende Angehörige die Freiheiten von Menschen mit Demenz einschränken dürfen. Wer teilnehmen will muss sich vorab anmelden.

Anmeldung bei Ute Hopperdietzel, Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken (Außenstelle Hof) unter: info@demenz-pflege-oberfranken.de oder 09281/57500