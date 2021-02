Online-Dialog im März: Habt ihr Fragen an OB Eva Döhla?

Während Corona sind Veranstaltungen bei denen man Politiker_Innen mit Fragen und Anliegen löchern kann nicht drin. Zumindest nicht gemeinsam in einem Raum. Online geht das sehr wohl und ist in Hof schon länger etabliert: Am 19. März ist die zweite Digitale Bürgersprechstunde mit der Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla geplant. Ab jetzt (22.02.) bis zum 4. März könnt ihr eure Fragen vorab einreichen. Entweder per Post an die Stadtverwaltung, telefonisch oder per Mail. Die genauen Daten dazu findet ihr hier:

Post an Fachbereich Zentrale Steuerung und Personal, Klosterstraße 1, 95028 Hof

Telefon: 09281/8151021

Mail mit Betreff Bürgersprechstunde an post@stadt-hof.de