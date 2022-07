Online-Buchung: Ab sofort gibt es den Hofer Ferienpass

In weniger als vier Wochen beginnen in Bayern die Sommerferien. Damit es den Kindern und Jugendlichen nicht langweilig wird, gibt es in der Stadt Hof auch dieses Jahr wieder den kostenlosen Ferienpass. Darin findet ihr Gutscheine für das Hofer Freibad, für das Kino oder den Hofer Zoo. Alle Vergünstigungen findet ihr auch auf der Internetseite des Kinder- und Jugendbüros der Stadt. Online könnt ihr den Ferienpass ab sofort buchen. Das gilt auch für angebotenen Tagesfahrten. Ihr könnt euch Plätze für Fahrten in den Freizeitpark Geiselwind oder Plohn sichern.

Das Tagesfahrtenticket für den Ferienpass kostet 10 Euro.

1.8. Freizeitland Geiselwind (ab 10 Jahre)

8.8 Zoo Leipzig (ab 6 Jahre)

15.8. Freizeitpark Plohn (ab 8 Jahre)

29.8. Belantis, Leipzig (ab 10 Jahre)