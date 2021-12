Omikron-Variante: Mehrere Fälle im Vogtlandkreis aufgetreten

Die Omikron-Variante des Corona Virus scheint sich nun auch in der Euroherz-Region weiter zu verbreiten. Wie das Landratsamt Vogtlandkreis mitteilt, gibt es neben dem Verdachtsfall in der vergangenen Woche, noch sieben weitere Personen, bei denen die Variante aufgetreten sein könnte. Diese sieben stehen nicht im Zusammenhang mit dem ersten Verdachtsfall. Unter den Verdachtsfällen sind unter anderem zwei Betreuer einer Kindereinrichtung, sowie ein Elternteil. Die Einrichtung bleibt vorerst geschlossen. Außerdem ein Rückkehrer von einer Dänemark-Reise. Die endgültige Bestätigung, dass es sich um die Omikron-Variante handelt, dauert aber noch an.