Olympia in Oberfranken: 14. Berger Kinderolympiade

Mit dem schönen Wetter am Wochenende, geht es für viele raus auf die Wiesen- und Stadtfeste der Region. Etwas sportlicher geht es am Sonntag bei der 14. Kinderolympiade in Berg zu. Um 13:30 Uhr können die Kinder auf dem Sportplatz Tiefengrün bei den verschiedenen Disziplinen zeigen, was in ihnen steckt. Neben Dosenwerfen, Bogenschießen und Reifenhüpfen gibt es noch viele andere Stationen, bei denen es vor allem um Geschicklichkeit und Fitness geht. Anmelden können sich alle Kinder zwischen vier und zwölf Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos zur Veranstaltung findet ihr hier.