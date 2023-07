Olli Bär AIR: Benefizkonzert in Schwarzenbach an der Saale

Vor zwei Jahren ist Olli Bär gestorben. Ihn haben die Menschen in der Region als Musiker und Comiczeichner gekannt. Seine Musikerfreunde wollen ihm heute ein Denkmal setzen mit dem Olli Bär AIR. Neben einem Benefizkonzert ist auch eine Gitarrenversteigerung und der Verkauf von Comiczeichnungen geplant. Die Einnahmen sollen Kinder und Jugendliche unterstützen, ein Instrument zu lernen:

So Hans Peter Mehnert vom Verein „Helfen mit Musik“. Mit Lost Face und Druckreif spielen beim Olli Bär AIR Bands, in denen Olli Bär gespielt hat. Die Schirmherrschaft hat der Hofer Landrat Oliver Bär übernommen. Los geht’s um 18 Uhr auf dem Gelände der RKV Solidarität in Schwarzenbach an der Saale.