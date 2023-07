Ein Oldtimer hat auf der Bundesstraße 16 in der Oberpfalz gebrannt. Nach Polizeiangaben vom Montag wurde bei dem Brand am späten Samstagabend im Landkreis Regensburg niemand verletzt. Der Fahrer des Oldtimers hielt auf der B16 auf Höhe Wenzenbach an, als dunkle Rauchschwaden aus dem Motorraum kamen. Die genaue Schadenshöhe ist unklar, der Wert des Fahrzeugs dürfte laut Polizei aber im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.