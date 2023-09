Oktoberfest: Festleitung zieht Halbzeit-Bilanz

Blauer Himmel, entspannte Stimmung – und wieder viele Gäste aus dem Ausland: Das zweite postpandemische Oktoberfest nähert sich früheren Zeiten an. Heute wollen die Festleitung sowie Polizei, Feuerwehr und der Sanitätsdienst Aicher Ambulanz ihre Halbzeitbilanz ziehen.

Auch wenn die Corona-Infektionen derzeit wieder steigen, spielt das Thema auf dem Volksfest anders als im Vorjahr bisher keine große Rolle. Vor allem aber ist das Wetter besser als im Vorjahr, als wegen der Kälte sogar Glühwein ausgeschenkt wurde. Festleitung, Polizei und Sanitätsdienst sprechen bisher von einem weitgehend ruhigen und friedlichen Verlauf.

Wie immer feierten auch zahlreiche Prominente mit. Schauspieler Arnold Schwarzenegger war mit seiner Freundin Heather Milligan und Sohn Christopher Schwarzenegger dabei. Prinz Leopold «Poldi» von Bayern wurde im Käfer-Zelt gesehen. Cathy Hummels lud zu ihrem Wiesn-Bummel. Bei der traditionellen «Damenwiesn» von Mietwagen-Unternehmerin Regine Sixt ließ sich Schauspielerin Uschi Glas blicken, beim «Almauftrieb» waren Roberto Blanco und die Ex-Fußballer Giovane Elber und Hasan Salihamidzic dabei.

Gleich am ersten Wiesn-Tag hatte es einen Unfall an der Familien-Achterbahn «Höllenblitz» mit acht Leichtverletzten gegeben. Ein anfahrender Zug war langsam zurückgerollt und mit dem stehenden Zug kollidiert. Am Freitag konnte die Bahn nach Reparatur und Tüv-Abnahme wieder fahren.