Oksana Lyniv bei Festpiel-Debüt in Füssen zu Gast

Füssen (dpa/lby) – Star-Dirigentin Oksana Lyniv wird im Herbst mit dem Kiev Symphony Orchester bei der ersten Ausgabe der Musikfestspiele Königswinkel in Füssen zu Gast sein. Dort werde die Ukrainerin am 29. September erstmals in ihrer Karriere die Wagner-Oper «Tristan und Isolde» leiten, teilte das Festspielhaus Neuschwanstein am Freitag mit. Lyniv wird im Juli als erste Frau überhaupt bei den Bayreuther Festspielen dirigieren. Sie hat dort die musikalische Leitung der Oper «Der fliegende Holländer».

Die Premiere der Musikfestspiele Königswinkel in dem privaten Haus in Füssen war im vergangenen Jahr coronabedingt auf den Zeitraum 29. September bis 3. Oktober 2021 verschoben worden. Auf dem Programm stehen dann neben «Tristan und Isolde» ein Festkonzert sowie die «Wesendonck-Lieder» von Richard Wagner unter Lynivs Leitung.

