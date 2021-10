Streit um Maskenpflicht: Ohrfeige und Tankbetrug

Bad Abbach/Berg (dpa/lby) – Nach einem Hinweis auf die Maskenpflicht ist ein Tankstellen-Angestellter im Landkreis Kehlheim von einem Kunden geohrfeigt worden. Der Fahrer eines Berliner Kleintransporters schlug so zu, dass der 20-Jährige leicht verletzt wurde, wie die Polizei Kelheim am Mittwoch mitteilte. Anschließend fuhr der Täter mit zwei weiteren Personen von der Tankstelle in Bad Abbach davon.

Ebenfalls nach einem Maskenstreit löste eine Berlinerin im Landkreis Hof einen Polizeieinsatz aus. Weil sie ohne Maske an einer Rastanlage keine Brotzeit kaufen durfte, war die 61-Jährige am Dienstag weggefahren, ohne ihre Tankfüllung zu bezahlen.

Zwei Zivilstreifen hielten die Flüchtige auf der Autobahn in Höhe Helmbrechts an. Neben einer Strafanzeige wegen Tankbetruges erwartet sie der Polizei zufolge eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung.

Mitte September hatte ein Mann einen jungen Tankstellenkassierer im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein erschossen. Der Kassierer hatte ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-582969/4