Ohne Wasserstoff keine Energiewende: Bundeswirtschaftsministerium bleibt Antwort schuldig

Die Probleme mit dem Elektrolyseur in Wunsiedel sehen Politiker in Bayern als schlechtes Zeichen für die Energiewende generell. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger spricht in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck davon, dass der Bund die Energiewende ruiniere, wenn er für Elektrolyseure keine Ausnahmeregelungen bei der Strompreisbremse schaffe. Dem schließt sich auch der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach/Wunsiedel, Rainer Ludwig, an. Er hat sich bereits vor zwei Wochen in einem Brandbrief an Habeck gewandt, bisher aber keine Antwort erhalten. Dies zeige einmal mehr, dass die Bundespolitik ihrer Verantwortung in Sachen Energiewende nicht gerecht werde, so Ludwig. Ohne Wasserstoff als Energiespeicher der Zukunft gebe es, laut dem Landtagsabgeordneten, keine Energiewende