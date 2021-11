Ohne Ticket unterwegs: Unbekannter greift Zugbegleiter an

Erlenbach am Main (dpa/lby) – Ein Unbekannter hat einen Zugbegleiter in einer Regionalbahn in Unterfranken angegriffen. Während der Fahrscheinkontrolle schlug der Mann dem Kontrolleur mehrmals ins Gesicht und trat ihn, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Zuvor habe sich der Mann am Freitag vermutlich ohne gültiges Ticket auf einer Toilette eingesperrt. Am Bahnhof Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) floh der Unbekannte aus dem Zug. Der Zugbegleiter musste ärztlich behandelt werden.

