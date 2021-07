Ohne Termin und freie Impfstoffwahl: Corona-Impfaktion morgen in Wunsiedel

Vor Wochen haben wir lange auf einen Termin für eine Corona-Impfung warten müssen, mittlerweile geht es sehr schnell, denn es steht mehr Impfstoff zur Verfügung. Das Impfzentrum in Wunsiedel bietet deshalb morgen von 13 bis 18 Uhr eine Impfaktion an. Dorthin können alle ohne Termin kommen und den Impfstoff selbst auswählen. Kommende Woche stehen dann die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt, so der Leiter des Impfzentrums Daniel Hahn:

In den Impfzentren in Hof und Helmbrechts gibt es am Montag und Dienstag die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen.