Ohne Termin: Impfaktionen im Landkreis Wunsiedel

Um mehr Impfwillige zu erreichen, gibt es in letzter Zeit besondere Aktionen zum Beispiel ohne Anmeldung. So eine Aktion findet auch heute (Donnerstag, 22.07.) zwischen 12 und 19 Uhr im Impfzentrum Wunsiedel statt. Anke Rieß-Fähnrich, Medienreferentin des Landkreises Wunsiedel:

Die Zweitimpfung gibt es dann bereits nach drei Wochen. Auch in den nächsten Tagen sind im Landkreis Wunsiedel Impfaktionen geplant.

In Tirschenreuth fährt außerdem ab dem Wochenende der Impfbus. Der steht über die Woche verteilt an verschiedenen Orten im Landkreis. Dort können sich die Menschen impfen lassen. Zum Auftakt steht der Impfbus am Samstag auf dem Edeka-Parkplatz in Tirschenreuth.

Zwischen 14 und 18 Uhr könnt ihr euch heute auch ohne Termin in der Lutherschule in Münchberg im Landkreis Hof impfen lassen.