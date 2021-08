Ohne Termin: Erneute Sonderimpfaktion am Hofer Eisteich

Nicht mehr die Menschen sollen zum Impfstoff kommen, sondern der Impfstoff zu den Menschen. Dieses Ziel hat die Politik ausgegeben, um noch mehr Leute mit einer Corona-Impfung zu erreichen. Deshalb gibt es jetzt immer mehr Sonderimpfaktionen. Sportvereine will der Bayerische Landes-Sportverband gemeinsam mit dem Sportkreis Hof und dem Schwimmverein Hof heute in erster Linie erreichen. Von 13 Uhr 30 Uhr bis 18 Uhr 30 können sich Sportler, Übungsleiter und Vereinsmitglieder ohne Termin in der Gaststätte am Eisteich in Hof impfen lassen. Es dürfen aber grundsätzlich alle Menschen vorbeikommen, die Interesse haben, heißt es vom Impfzentrum Hofer Land.

Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Bei letzterem ist nur eine Impfung für den vollen Schutz nötig. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweis.