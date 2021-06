Ohne Seepferdchen: Mehr als 750 Kinder im Raum Hof können nicht schwimmen

Draußen ist es heiß und die meisten von euch hüpfen sicherlich ins kühle Nass. Rund 750 Kinder warten im Raum Hof aber aktuell darauf, dass sie endlich das Schwimmen lernen können. Die Dunkelziffer sei aber rund dreifach so hoch. So schätzt der Bezirksvorsitzende des bayerischen Schwimmverbandes, Paul Schmid die aktuelle Lage ein. Die Corona Pandemie hat Schwimmausbildungen in den letzten zwei Jahren unmöglich gemacht. Schwimmen kann jedoch Leben retten, denn früher oder später landet ein Kind im Wasser, so Schmid weiter. Wenn die Inzidenzwerte es zulassen, sollen ab Herbst wieder Schwimmkurse beginnen. Bis dahin sollen Eltern ihre Kinder schon an das Wasser gewöhnen, um ihnen die ersten Hemmungen zu nehmen.