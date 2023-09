Ohne Punkte geblieben: Selb verliert erstes Saisonauswärtsspiel in Krefeld

Während die Selber Wölfe am Freitag den DEL2-Saisonauftakt mit einem 4:3-Sieg noch bejubeln konnten, setzte es beim ersten Auswärtsspiel der Saison eine recht deutliche Niederlage. Beim DEL-Aufstiegsaspiranten Krefeld Pinguine unterlag das Team von Trainer Sergej Waßmiller mit 0:4. REH-Sportreporter Robert Hatzold:

Der Focus der Wölfe liegt nun auf dem nächsten Heimspiel. Am kommenden Freitag erwarten die Selber in der NETZSCH-Arena die Eispiraten Crimmitschau, die gestern mit einem 3:0-Sieg gegen die Bietigheim Steelers die ersten Heimpunkte einfahren konnten. Spielbeginn ist am Freitag um 19 Uhr 30.