Ohne Probleme zum Ziel: Webseite des Vogtlandkreises jetzt barrierefrei

Ein Besuch auf dem Amt – in Zeiten der Corona Krise ist das fast ausschließlich nur noch mit Termin möglich. Viele Informationen, Formulare und Anträge sind häufig aber online verfügbar. So auch auf der Website des Vogtlandkreises. Rund 584.000 Besucher hat die Internetseite im Dezember 2020 verzeichnet – soviel wie noch nie zuvor. Damit der Zugang für alle Besucher erleichtert wird, hat die Website jetzt ein neues Aussehen erhalten und passt sich damit an die Bestimmungen des Sächsischen „Barrierefreie-Websites-Gesetz“ an. Unter anderem sind Texte jetzt größer und Kontraste höher. Außerdem führt ein großes Suchfeld jetzt schneller zum gewünschten Ziel. Eventuelle weitere Barrieren könnt ihr zudem ganz einfach über ein Formular melden. Wie gut der Landkreis die Barrierefreiheit damit umgesetzt hat, prüft die „Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig“ Anfang März.