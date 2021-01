Ohne Nahrung: Polizei findet Welpen in Kleintransporter

Dasing (dpa/lby) – Die Polizei hat auf der Autobahn 8 in Schwaben vier Hundewelpen in einem Kleintransporter entdeckt. Die Tiere waren in dem Fahrzeug aus Bulgarien in kleinen Transportboxen versteckt – und hatten weder Futter noch Wasser, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch die vorgeschriebenen Schutzimpfungen fehlten demnach, da die Tiere noch sehr klein waren. Nach der Kontrolle auf der Autobahn nahe Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg am Donnerstag kamen die Hunde ins Tierheim.