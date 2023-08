Ohne Kerosin nach Bayern: Klimaaktivisten machen Station in Tauperlitz

Mit dem Fahrrad von Leipzig nach München. Das hat das Bündnis „Ohne Kerosin nach Bayern“ vor, um dort gegen die Automobilausstellung IAA zu protestieren. Auf ihrer Tour haben sie auch Halt in der Region gemacht.

Bei ihrem Besuch im Hofer Land haben die Klimaaktivisten in Tauperlitz am Quellitzsee gezeltet. Dabei kamen sie auch ins Gespräch mit dem Döhlauer Bürgermeister Marc Ultsch. Er schilderte ihnen die Verkehrssituation vor Ort, so Ultsch im Gespräch mit Radio Euroherz. Den Hofer Landbus begrüßten die Aktivisten, bei Radwegen habe die Region noch Nachholbedarf. Anschließend nahm das Bündnis an der Klimademo in der Hofer Innenstadt teil. Ultsch unterstützt die Aktivisten, weil sie friedlich protestieren und auf diese Weise ein wichtiges Thema auch in die Region tragen.