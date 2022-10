Ohne Führerschein unterwegs: Marktredwitzer Polizei zieht 16-Jährigen aus dem Verkehr

Ohne Führerschein, dafür aber offenbar mit Drogen im Blut war ein 16-Jähriger gestern in Thiersheim unterwegs. Einer Streife der Polizei Marktredwitz war am Vormittag ein Mercedes aufgefallen, der immer wieder Richtung rechter Seitenstreifen fuhr und drohte, von der Fahrbahn abzukommen. Die Polizei hat den augenscheinlich sehr jungen Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Dafür wirkte er auf die Polizei so, als hätte er Drogen genommen. Schließlich stellte sich heraus, dass der junge Mann erst 16 Jahre alt ist. Die Marktredwitzer Polizei hat ihn für eine Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und seine Eltern verständigt. Gegen den 16-Jährigen laufen nun Ermittlungen unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.