Ohne Führerschein: Mann geht Polizisten zweimal ins Netz

Ein Mann ist der Polizei gestern gleich zweimal ins Netz gegangen. Sie haben den Mann gestern auf der A9 bei Leupoldsgrün in einem BMW mit Böblinger Kennzeichen kontrolliert. Dabei haben sie festgestellt, dass der Fahrzeughalter keinen Führerschein hatte. Da er aber auf dem Beifahrersitz gesessen hat, haben die Beamten nichts beanstanden müssen. Ein Bekannter hat am Steuer gesessen. Am gleichen Tag ist den Beamten der BMW aber erneut aufgefallen. Sie haben ihren Augen nicht getraut, als sie gesehen haben, dass jetzt der Fahrzeughalter selbst ohne Führerschein hinterm Steuer saß. Der Mitfahrer vom Vormittag ist dem Fahrer in einem zweiten Auto gefolgt. Im Verlauf der Kontrolle des Führerscheinlosen ist dann herausgekommen, dass er schon viel länger ohne Führerschein hinter dem Steuer sitzt. Das beweist unter anderem eine Videoaufnahme einer Tankstelle, bei der der Mann getankt hatte.

(Symbolbild)