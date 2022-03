Für uneinsichtige Patienten: Gesundheitsminister eröffnet neue Tuberkulose-Station in Kutzenberg

Eine besondere und einzigartige Einrichtung hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek heute im Landkreis Lichtenfels eingeweiht. Am Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg wurde die Tuberkulose-Station für sogenannte Non-Compliance-Patienten eröffnet – also für uneinsichtige Personen, die sich weigern, die nötigen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Diese besondere Einrichtung für Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet zieht damit vom oberpfälzischen Parsberg nach Oberfranken um. Der neue Standort in Kutzenberg habe bereits über 70 Jahre Erfahrung bei der Behandlung von TBC, so der Minister. Außerdem sei dort seit mehr als 100 Jahren die Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik angesiedelt – ein ideales Zusammenspiel der beiden Fachrichtungen. Die neue Station bietet Platz für 24 Patienten.