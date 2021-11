„Offroad“: Junger Autofahrer landet durch Navi im Wald

Traue deinem Navi nicht blind, könnte man aus dieser Geschichte lernen: Ein junger Autofahrer aus Waldsassen hat sich am Abend (DI) deswegen in eine missliche Lage gebracht. Das Navi lotste den 19-Jährigen mitten in den Wald östlich des Silberhauses im Fichtelgebirge. Statt zu wenden, ist der junge Mann weiter die Schneise eines Harvesters entlang gefahren, bis er nicht mehr weiterkam. Laut Polizei ist es ohnehin verwunderlich, dass er es überhaupt so weit ins unwegsame Gelände geschafft hat, wo sonst nur Forstarbeitsmaschinen durchkommen. Der Waldsassener setzte also einen Notruf ab und die Polizei kam zur Hilfe. Eine Bergung war am Abend nicht mehr möglich und der 19-Jährige musste seinen Wagen im Wald zurücklassen. Obendrauf gibts ein Verwarnungsgeld, weil er das Verkehrszeichen ‚Verbot der Einfahrt‘ missachtet hat.