Offizielles Sanierungsgebiet: Hofer Biedermeierviertel soll schöner werden

Das Hofer Biedermeierviertel rund um das Rathaus hat eine große historische Bedeutung und soll künftig noch schöner daher kommen. Die Stadt hat es jetzt als offizielles Sanierungsgebiet ausgewiesen. Jeder, der Immobilien im Biedermeierviertel besitzt, kann damit bei einer Sanierung von Gebäuden auf Fördermittel zurückgreifen. Damit will die Stadt die Hausbesitzer im Viertel dazu bewegen, etwas an ihren Immobilien zu machen. Wer sanieren oder sein Grundstück verkaufen will, muss das allerdings bei der zuständigen Baubehörde beantragen. Die Stadt erhofft sich dadurch, die Innenstadt weiter beleben zu können.