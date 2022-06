Offizielle Einweihung: Ehemaliger Schlachthof in Dörflas saniert

Auf dem Benker-Areal in Marktredwitz entsteht ein komplett neuer Stadtteil. So etwas steht in der Regel für sich alleine. Marktredwitz geht aber einen anderen Weg und verzahnt ihn auch mit historischen Gebäuden. Das ehemalige Schlachthaus in Dörflas steht beispielsweise seit dem 20. Jahrhundert. Das hat die Stadt gekauft und für fast 2,3 Millionen Euro komplett sanieren lassen. Dabei kamen allerdings die historischen Bausubstanzen und Materialien zum Einsatz. Nun finden ein Zentrum für Tagesmütter, ein Seniorentreff und mehrere Seminarräume darin Platz. Bei einem Tag der offenen Tür am Wochenende überreichte Oberbürgermeister Oliver Weigel eine Gartenbank für den Innenhof zur Eröffnung.