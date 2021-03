Offener Brief: Rockwerk-Chef schlägt einheitliche Kontaktverfolgung für Hof vor

Vor dem Bund-Länder-Treffen morgen scheint es Hoffnung auf Lockerungen im Handel oder bei den Kontaktbeschränkungen zu geben. Für Branchen, bei denen es eine Kontaktnachverfolgung braucht, dauert es womöglich noch länger bis sie wieder öffnen dürfen. Um eine Perspektive zu schaffen, schlägt Christian Klug vom Hofer Rockwerk eine einheitliche Lösung zur Kontaktnachverfolgung in einem offenen Brief an die Stadt Hof vor. Listen in Papierform seien zu unsicher und kosteten viel mehr Zeit. Stattdessen gibt es schon jetzt genügend Apps, durch die man sich mit seinem Smartphone ganz einfach im Biergarten, Kino oder Freibad registrieren könnte. Um sich nicht für jede Einrichtung eine eigene App runterladen zu müssen, ist Klug für ein einheitliches Programm, das im Stadtgebiet von Hof gilt.