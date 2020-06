Offener Brief an Klöckner: Landwirte fordern Änderung der Düngeverordnung

Junge Bäuerinnen und Bauern aus ganz Deutschland wenden sich jetzt zusammen an Bundesministerin Julia Klöckner. Dabei ist auch Andreas Wolfrum aus Döberlitz bei Gattendorf. Sie alle bitten Klöckner, die Düngeverordnung praxistauglich anzupassen und auszugestalten. In dem Brief haben sie sich zum Verbot des Ausbringens von stickstoff- und phosphathaltigen Düngemitteln auf gefrorenem Boden und zur Herbstdüngung der Bestände geäußert. Sie haben dabei auch konkrete Vorschläge gemacht. In einer aktuellen Mitteilung heißt es, dass ein so starres Korsett wie die jetzige Düngeverordnung die Betriebe in Existenznöte bringen würde. Abschließend fordern die Landwirte Klöckner auf, sich für sie vor der Kommission für eine entsprechende Anpassung der Düngeverordnung stark zu machen.