Offene Stellen am Ausbildungsmarkt: Junge Menschen sollen sich weiter bewerben

Die Unternehmen in der Region suchen teils händeringend nach Nachwuchs, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Alle werden in Hochfranken aber nicht fündig. Wie es von Arbeitsagentur Bayreuth-Hof heißt, kommen zum heutigen Beginn des Ausbildungsjahres 160 unversorgte Bewerber auf etwa 950 offene Ausbildungsstellen. Thomas Hager von der Berufsberatung appelliert an die jungen Menschen, sich weiterhin zu bewerben, auch wenn das Ausbildungsjahr schon begonnen hat. Schwierig werden könnte es im kaufmännischen Bereich oder im Bereich IT. Im Verkauf, der Produktion, im Lager oder dem Lebensmittelbereich stünden dagegen noch viele Möglichkeiten offen, so Hager im Gespräch mit Radio Euroherz. Wichtig sei, dass sich die angehenden Azubis mehrfach bewerben und bei den Unternehmen Eigeninitiative zeigen.