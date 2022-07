Offene Hilfe im Fichtelgebirge: Neue Räume in Marktredwitz eingeweiht

Damit sich auch Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft integrieren können, gibt es die offenen Hilfen. Für Menschen mit Handicap gibt es dort spezielle Freizeit- und Bildungsangebote. Die Offenen Hilfen im Fichtelgebirge konnten jetzt ihre neuen Räumlichkeiten in der Leopoldstraße in Marktredwitz einweihen. Die Begegnungsräume waren seit 2010 im Haus der Lebenshilfe-Stiftung in der Zeppelinstraße untergebracht. Ein Umzug war allerdings nötig, weil die alten Räume wegen Gebäudeschäden hätten renoviert werden müssen. Außerdem fehlte es an der Barrierefreiheit. Die neuen Räume nutzen die Offenen Hilfen nun für Kochclubs, die Handarbeitsgruppe, aber auch für Schulungen. Die zwei Büroräume werden bald gebraucht, wenn es um die Erweiterung des ambulanten Angebots der Lebenshilfe geht.