Ofen falsch befüllt: Drei Verletzte und hoher Schaden

Ein falsch befüllter Ethanol-Ofen ist vermutlich Auslöser eines Brandes in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) gewesen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen einen Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung und Körperverletzung, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der Mann habe das Feuer in der Nacht zum Freitag möglicherweise ausgelöst, weil er den Ofen fehlerhaft befüllt habe. Die Wohnung, in der das Feuer entstand, brannte vollständig aus. Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf weitere Wohnungen übergriffen. Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, ein Mann verletzte sich außerdem an der Hand. Es entstand ein Schaden von etwa 300.000 Euro.