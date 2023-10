Österreich und Rangnick machen EM-Ticket perfekt

Österreich und Trainer Ralf Rangnick haben sich vorzeitig für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert. Die Österreicher setzten sich am Montagabend 1:0 (0:0) in Aserbaidschan durch und machten damit das EM-Ticket perfekt.

Borussia Dortmunds Marcel Sabitzer (48. Minute) erzielte per Handelfmeter das Tor für die Gäste, die sich vor allem in der ersten Halbzeit überraschend schwertaten.

Burgstaller sieht Gelb-Rot

Auch im zweiten Durchgang lief es nicht ideal für das Rangnick-Team, das sich viele Fehler leistete. In der ersten Minute der Nachspielzeit hatte Aserbaidschan sogar die Riesenchance zum Ausgleich – Toral Bayramov schoss aber frei stehend aus wenigen Metern vorbei.

In der vierten Minute der Nachspielzeit sah Österreichs Guido Burgstaller wegen wiederholten Foulspiels dann noch Gelb-Rot. Der ehemalige Bundesliga-Profi war erst kurz zuvor eingewechselt worden. Der 34-jährige Burgstaller war vier Jahre nach seinem Auswahl-Abschied wegen zahlreicher Verletzter von Rangnick reaktiviert worden.