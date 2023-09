Österreich führt Tagesvignette für Autobahnmaut ein

In Österreich soll im nächsten Jahr erstmals auch eine Ein-Tagesvignette für Autobahnen zum Preis von 8,60 Euro je Pkw (…)

Donauwasser soll Österreichs größtes Gewässer retten

Kilometerweit vom Ufer entfernt kann man im Neusiedler See in Österreich noch stehen. Das Flachwasser an der ungarischen Grenze ist (…)