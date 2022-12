ÖPNV in Bayern: Reiseunternehmen begrüßt Ende der Maskenpflicht

FFP2- oder medizinische Maske? Diese Frage stellt sich in den Bussen und Zügen in Bayern bald nicht mehr. Ab Samstag fällt die Maskenpflicht im ÖPNV in Bayern weg. Das hat das bayerische Kabinett jetzt beschlossen, weil die Corona-Infektionslage stabil genug sei. Viele Fahrgäste begrüßen diesen Schritt und auch die Verkehrsbetriebe werden entlastet. So sieht das zumindest Peter Höhn, Geschäftsführer von Höhn-Reisen aus Schauenstein. In Schulen und im Einzelhandel gibt es ja schon länger keine Maskenpflicht mehr. Währenddessen mussten die Busfahrer die Menschen immer wieder darauf hinweisen, dass sie im Bus weiter eine Maske tragen müssen. Außerdem musste sich das Reiseunternehmen in den vergangenen Monaten immer wieder umorganisieren, weil die Regierung die Corona-Regeln so oft angepasst hat.