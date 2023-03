ÖPNV im Vogtland: So steht es um die Kommunalisierung der Bietergemeinschaft Bus

Es war ein langer Streit zwischen dem Vogtlandkreis und der Bietergemeinschaft Bus. Letztlich hat der Vogtlandkreis angekündigt, den ÖPNV selbst in die Hand zu nehmen. Wie steht es um die Kommunalisierung? Das war Thema in der jüngsten Sitzung des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland (ZVV).

Demnach wurden die Unterlagen zur Genehmigung des Vorhabens Ende Februar eingereicht. Die Landesdirektion soll diese bis spätestens Ende April prüfen. Erst wenn die Aufsichtsbehörde zustimmt, kann der Vogtlandkreis weitere Schritte zur Kommunalisierung der Bietergemeinschaft Bus in die Wege leiten. Dazu gehört dann zum Beispiel der Kauf der Gesellschaftsanteile der Busunternehmen. Der Prüfung schaut der Landrat Thomas Hennig aber positiv entgegen. Streit gab es ja damals wegen der hohen Belastungen für die Unternehmen. Die will der Vogtlandkreis jetzt weiter abfedern. Der Zweckverband hat deswegen beschlossen, die Regionalisierungsmittel des Freistaats Sachsen an die Busunternehmen weiterzugeben. Damit sollen die hohen Energiekosten kompensiert werden.