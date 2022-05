ÖPNV im Vogtland: Medizinische Masken reichen aus

Mit dem 9-Euro-Ticket dürfte es in den Bussen und Bahnen in den kommenden Wochen enger zugehen. Zumindest erwarten das die Verkehrsunternehmen. Ziel ist es ja, dass die Menschen mit dem günstigen Ticket vermehrt aufs Auto verzichten.

Der ein oder andere ist vermutlich froh, dass die Maskenpflicht in Bus und Bahn noch nicht aufgehoben ist, wenn so viele Menschen unterwegs sind. Allerdings könnt ihr im Vogtland ab sofort (28. Mai) mit einer medizinischen Maske einsteigen, beispielsweise einer OP-Maske. Es braucht nicht mehr zwingend eine FFP2-Maske. Das schreibt der Zweckverband Personennahverkehr Vogtland (ZVV) und folgt damit der neuesten Corona-Schutzverordnung in Sachsen.

In unserem bayerischen Sendegebiet braucht ihr weiterhin eine FFP2-Maske im ÖPNV. Die Regelung hat das Bayerische Kabinett diese Woche bis zum 25. Juni verlängert. Dafür gibt es Lockerungen in Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Hier reicht ab sofort auch eine OP-Maske aus.