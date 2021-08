ÖPNV: Hofer CSU will Vorfahrtsregeln für Busse prüfen lassen

Der Öffentliche Nahverkehr soll in der Stadt möglichst pünktlich und zuverlässig sein. Deswegen gelten in Hof besondere Vorfahrtsregeln für Busse. Manche Ampeln passen ihre Schaltung zum Beispiel an und „warten“ sozusagen auf die Busse. Die CSU-Stadtratsfraktion schreibt in einem Antrag jetzt, sie sei grundsätzlich dafür, dass Busse Vorrang haben. Allerdings gebe es manche Stellen, an denen die Priorisierung nicht sinnvoll sei und den Verkehr unnötig behindere. Deswegen hat sich die CSU an die Stadtverwaltung gewandt. Die solle prüfen, welche Änderungen an den Ampelschaltungen und Busvorfahrtsregeln möglich sind.