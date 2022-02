ÖPNV: Grüne wollen Verkehrsverbund von Stadt und Landkreis Hof

In größeren Städten müssen wir nur ein paar Minuten warten, wenn wir die nächste S- oder U-Bahn, Straßenbahn oder den Bus nutzen wollen. Auf dem Land kann man oft froh sein, wenn der Bus überhaupt alle zwei Stunden fährt. Die Kreistagsfraktion der Hofer Bündnisgrünen hat sich deshalb für einen Verkehrsverbund von Stadt und Landkreis Hof ausgesprochen. Der Vorschlag stammt ursprünglich vom Hofer Stadtrat Michael Böhm. Er hatte vorgeschlagen, das Netz der Stadtbusse in den Landkreis zu erweitern. Bisher habe man sich von Verwaltungsseite immer auf bestehende Konzessionen und Verträge berufen, kritisiert die Grünen-Kreistagsfraktion. Dadurch wäre eine neue Organisation der Buslinien und des Entgelts nicht möglich gewesen. Bereits ein zuverlässiger Stundentakt wäre aber eine Verbesserung um 100 Prozent, so die Grünen.