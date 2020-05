Oelsnitzer Straße: Mit fast 100 km/h auf dem Tacho in Hof unterwegs

50 km/h – das ist normalerweise die Regelgeschwindigkeit innerorts. So auch in der Oelsnitzer Straße in Hof. Ein Autofahrer hat das aber nicht beachtet und seinen Tacho fast auf das doppelte hochgedreht. Mit 95 km/ ist der Raser unterwegs gewesen. Auf ihn kommt ein Fahrverbot dazu.

Außerdem hat es gestern Nachmittag in Hof gekracht. Im Ortsteil Haidt hat eine Frau beim Abbiegen eine andere Fahrerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß haben sich die beiden Frauen und der 13-jährige Sohn der Unfallgegnerin leicht verletzt – es ist ein Schaden von 15.000 Euro entstanden.