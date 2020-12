Schon seit Tagen ist sie vermisst – jetzt folgt die traurige Gewissheit: Die vermisste Rentnerin Renate W. aus Oelsnitz ist tot. Sie wurde heute in den Morgenstunden in einem Bachbett bei Oelsnitz tot gefunden. Bereits vergangenen Freitag hat die Rentnerin ihre Wohnung in einer Tagespflege verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Wie die Polizei meldet, besteht derzeit kein Hinweis auf Fremdeinwirkung.