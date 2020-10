Es sind erschreckende Bilder, die sich den Einsatzkräften am Abend in Oelsnitz geboten haben. Meterhoch schlugen gegen 19 Uhr 45 die Flammen aus dem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Liebknecht-Straße. Einsatzleiter Jens Jackob von der Feuerwehr Oelsnitz:

Die Bewohner konnten alle vorerst bei Bekannten und Verwandten untergebracht werden. Die Ermittlungen zu Sachschaden und Brandursache dauern an.