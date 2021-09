Öl in Pfanne löst Brand aus: Hoher Sachschaden

Roding (dpa/lby) – Beim Kochen hat ein Mann in einer Wohnung in Roding (Landkreis Cham) ein Feuer ausgelöst und dadurch einen hohen Schaden verursacht. Das Öl in einer Pfanne habe sich entzündet und die Flammen griffen schnell auf die Oberschränke in der Küche über, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit.

Da der 27 Jahre alte Bewohner am Donnerstagabend sofort die Feuerwehr alarmierte, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Dennoch entstand in der Wohnung des Mehrfamilienhauses ein geschätzter Schaden von 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

