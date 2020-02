Ökomodellregion Siebenstern: Vergrößerung angestrebt

Fünf Kommunen im Landkreis Wunsiedel bilden seit Dezember die Ökomodellregion Siebenstern und wollen damit die Bio-Produktion in der Region stärken. Das Projekt ist vom bayerischen Landwirtschaftsministerium gefördert. Bei einer Auftaktveranstaltung am 1. April in Furthammer sollen sich die Menschen in der Region über Bio-Betriebe und -lebensmittel aus der Region informieren können. Denn Bio-Bauern gibt es im südlichen Fichtelgebirge bereits einige, nur sind sie den Konsumenten nicht immer bekannt. Dafür ist die Ökomodellregion Siebenstern da: um ein Netzwerk für Verbraucher, Bauern und verarbeitende Betriebe zu schaffen und sie einander bekannter zu machen. Dafür soll sie auch über die fünf Startkommunen hinauswachsen.

sagt Klaus Schaumberg, einer der beiden Projektleiter der Ökomodellregion.