Ökomodellregion Siebenstern: Erste Bilanz

Unsere Euroherz-Aufkleber in der Region zeigen es: Abstand halten ist auch beim Einkaufen in Supermärkten enorm wichtig und notwendig, um der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Wer nicht im Supermarkt einkaufen will, kann seine Produkte auch bei Bauern bestellen oder abholen. Das zeigt auch die Ökomodellregion Siebenstern im Fichtelgebirge. Eine erste Bilanz zeigt, dass Direktvermarkter, Abo-Kisten und bioregionale Angebote im Hofverkauf stark nachgefragt sind. Das sei innerhalb des Shutdowns eine bemerkenswerte positive Entwicklung, betonen die beiden Leiter der Modellregion.

Das Ziel der Ökomodellregion ist damit erreicht: Ein Netzwerk mit Wertschöpfungsketten aus ökologischen Erzeugern, Verarbeitern, Vermarktern und Konsumenten sei der Schlüssel für eine nachhaltige und gesicherte Versorgung mit Lebensmitteln aus der Region.