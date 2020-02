Ökomodellregion Siebenstern: Auftaktveranstaltung geplant

Bio + regional = optimal. Unter dieser Zielsetzung arbeitet seit Dezember die Ökomodellregion Siebenstern. Wunsiedel, Weißenstadt, Tröstau, Bad Alexandersbad und Nagel sind darin zusammengeschlossen. In diesen Kommunen soll der Anteil an Bio-Lebensmitteln durch gezielte Aktionen steigen. Die Voraussetzungen sind nicht schlecht: Schon knapp ein Viertel der Landwirtschaftsbetriebe in der Modellregion arbeitet ökologisch. Es fehlt aber unter anderem an einem Bio-Bäcker und anderen verarbeitenden Unternehmen. Außerdem will die Ökomodellregion mehr Menschen zum Kauf dieser Produkte animieren. Bei einer Auftaktveranstaltung am 1. April in Furthammer sollen sich Betriebe und Verbraucher besser kennenlernen.

sagt Klaus Schaumberg, einer der beiden Projektleiter der Ökomodellregion Siebenstern.