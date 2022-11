Ökologischer Umbau an der Saale: Gemeinschaftsprojekt von Bayern und Thüringen

Durch den Klimawandel geht auch hier in der Region immer mehr Lebensraum von Tieren und Pflanzen verloren. Die Umweltministerien in Bayern und Thüringen wollen nun gemeinsam dagegen vorgehen. Dafür wollen sie die Wehranlage der ehemaligen Steinmühle an der Saale in Hirschberg ökologisch umbauen. In der Mitte der Saale verläuft auch die Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Künftig sollen dann Fische und andere Gewässerbewohner durch die Wehranlage durchkommen. Dadurch soll die Gewässerqualität auch insgesamt verbessert werden. Die Planungen für das gemeinsame Projekt sollen im kommenden Jahr starten. Die Kosten in Höhe von voraussichtlich 1,2 Millionen Euro wollen sich die beiden Bundesländer teilen.