Ökologische Wohnungen: In Oberkotzau wirds grün

Der Weg für die Ortsumgehung in Oberkotzau ist so gut wie frei. Der Hauptausschuss des Gemeinderats hat gestern einem Ratsbegehren eine (…)

Nach Sprengstoff-Fund in Oberkotzau: Bewohner des Hauses festgenommen

Sanierungsberatungen kommen gut an: Mehr Gutscheine im Landkreis Hof

Die Leerstände in der Region sind schon länger ein Problem. Viele Eigentümer wissen häufig aber nicht so recht, was das beste für ihre (…)