Öko-Modellregion Siebenstern: Jetzt im ganzen Landkreis Wunsiedel

Durch den Lockdown haben sich viele wieder auf die kleinen Dinge besinnt und dadurch die Region neu schätzen gelernt. Darauf zielt seit längerem auch schon die Öko-Modellregion Siebenstern im Landkreis Wunsiedel ab. Vor zwei Jahren haben sich dafür fünf Gemeinden zusammengetan. Dabei soll es nicht bleiben. Mittlerweile hat sich die Öko-Modellregion auf den ganzen Landkreis ausgeweitet. Christine Lauterbach von der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge erklärt die Vorteile davon:

In diesem Jahr nimmt die Öko-Modellregion auch an den Bio-Erlebnistagen teil. Ab dem 28. August sind unter anderem Hofführungen, Radtouren mit Landwirten oder Genussabende geplant. Den Auftakt macht der Bio-Genussmarkt in Bernstein im Rahmen eines Hoffests.